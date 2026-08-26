Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: «Клуб не отказывался от 30 миллионов за Кисляка. Таких предложений не было»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о будущем полузащитника команды Матвея Кисляка.

25 августа инсайдер Иван Карпов сообщал, что турецкий «Бешикташ» готов заплатить за 21-летнего россиянина до 30 миллионов евро, но ЦСКА исключил возможную продажу футболиста.

«Клуб не отказывался от 30 миллионов — таких предложений не было, как и какого-либо ультиматума на уход от Матвея. Единственное и ключевое, о чем сейчас идет диалог с представителем Кисляка, — это продление контракта с нашим воспитанником», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

В этом сезоне Кисляк провел 7 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.