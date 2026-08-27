Аршавин — о результатах «Локомотива»: «К этому все шло»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении «Локомотива» в сезоне РПЛ-2026/27.

— Что думаете про результаты «Локомотива»?

— К этому все шло. Когда у тебя разбирают лучших футболистов — а в данном случае весь центр поля , — тренеру тяжело. Нужны замены на эти позиции.

— Прав ли Баринов, когда говорит, что «все бегут из клуба»?

— Это право Димы так говорить. Тем более он воспитанник «Локо», провел там много лет. Благодаря ему завоевывались титулы. Может быть, он сказал резко, но глобально описал то, что сейчас происходит.

— Будут ли красно-зеленые бороться за выживание, как некоторые считают?

— Думаю, руководство понимает, что усиление необходимо. Оборона осталась плюс-минус та же... «Локомотив», конечно, не станет участвовать в борьбе за тройку, как мне кажется, но и за выживание не должен. Скорее, окажется где-то в середине таблицы.

После 5 туров «Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Давид Петросян