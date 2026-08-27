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Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении Локомотива в сезоне РПЛ-2026/27

Аршавин — о результатах «Локомотива»: «К этому все шло»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении «Локомотива» в сезоне РПЛ-2026/27.

— Что думаете про результаты «Локомотива»?

— К этому все шло. Когда у тебя разбирают лучших футболистов — а в данном случае весь центр поля, — тренеру тяжело. Нужны замены на эти позиции.

— Прав ли Баринов, когда говорит, что «все бегут из клуба»?

— Это право Димы так говорить. Тем более он воспитанник «Локо», провел там много лет. Благодаря ему завоевывались титулы. Может быть, он сказал резко, но глобально описал то, что сейчас происходит.

— Будут ли красно-зеленые бороться за выживание, как некоторые считают?

— Думаю, руководство понимает, что усиление необходимо. Оборона осталась плюс-минус та же... «Локомотив», конечно, не станет участвовать в борьбе за тройку, как мне кажется, но и за выживание не должен. Скорее, окажется где-то в середине таблицы.

Жедсон Фернандеш, Джон Джон и&nbsp;Андрей Аршавин.«Зенит» получил оплеуху от главного конкурента». Аршавин — о победе «Спартака», Батракове и Канье Уэсте

После 5 туров «Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Давид Петросян

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Андрей Аршавин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Аршавин считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара» и «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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