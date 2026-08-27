Аршавин — о победе «Спартака»: «Оплеуха «Зениту» от главного конкурента»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре сине-бело-голубых в начале сезона-2026/27.

— Андрей Сергеевич, как вам старт чемпионата в исполнении «Зенита»?

— Сначала мне казалось, что сброшены оковы прошлого года, когда нужно было выиграть во что бы то ни стало. Сложилось ощущение, что команда готова и даже здорово начала, но дальше произошла незапланированная и труднообъяснимая осечка с «Родиной». К сожалению, уступили еще и «Спартаку». Это оплеуха от главного конкурента. Матч меня расстроил, потому что по игре москвичи действительно заслуженно победили.

— В чем причина потери очков на старте?

— С «Родиной» произошла случайность. Но сопернику нужно отдать должное — сумели перестроиться во втором тайме и забить два быстрых гола. Затем «Родина» комфортно удержала преимущество. А «Спартак» показал, что в данный момент готов чуть лучше «Зенита».

В 5-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Давид Петросян