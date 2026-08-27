72-летний депутат Барышников вошел в заявку петербургского «Динамо» на матч Кубка России

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников включен в заявку петербургского «Динамо» на матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (Вологда).

«Я участвую в матче, буду на игре. Я точно в заявке. Но выйду или нет, решит тренерский состав. Чувствую себя хорошо, конечно, очень хотелось бы сыграть», — цитирует 72-летнего Барышникова ТАСС.

В предыдущем раунде турнира Барышников вошел в историю Кубка России как самый возрастной игрок турнира. В матче второго раунда Кубка России против «ФК 10» (2:1) он вышел в стартовом составе и провел на поле 5 минут.

Игра между петербургским и вологодским «Динамо» пройдет 27 августа, начало — в 19.30 по московскому времени.