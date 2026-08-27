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72-летний депутат Барышников вошел в заявку петербургского «Динамо» на матч Кубка России

72-летний депутат Барышников вошел в заявку петербургского «Динамо» на матч Кубка России

Павел Лопатко

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников включен в заявку петербургского «Динамо» на матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (Вологда).

«Я участвую в матче, буду на игре. Я точно в заявке. Но выйду или нет, решит тренерский состав. Чувствую себя хорошо, конечно, очень хотелось бы сыграть», — цитирует 72-летнего Барышникова ТАСС.

72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников принял участие в&nbsp;матче &laquo;Динамо-СПб&raquo; против &laquo;ФК&nbsp;10&raquo;.72-летний депутат Барышников стал самым возрастным футболистом в истории России. Он побил рекорд Медведева

В предыдущем раунде турнира Барышников вошел в историю Кубка России как самый возрастной игрок турнира. В матче второго раунда Кубка России против «ФК 10» (2:1) он вышел в стартовом составе и провел на поле 5 минут.

Игра между петербургским и вологодским «Динамо» пройдет 27 августа, начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
27 августа, 19:30. МСА Петровский (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
Динамо Вг

Источник: ТАСС
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Кубок России
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
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