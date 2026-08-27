ЦСКА показал третий комплект формы на сезон-2026/27

ЦСКА 27 августа, в день 115-летия клуба, опубликовал фотографии третьего комплекта игровой формы на сезон-2026/27.

«Комплект выполнен в черном цвете, а главная деталь дизайна — нанесение всех логотипов клуба: от ОЛЛС, основанного в 1911 году, до самых современных. Единство и традиции, преемственность поколений, связь прошлого и настоящего — все это отражено в новой форме», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Футболисты ЦСКА сыграют в этой форме против «Акрона» в выездном матче 6-го тура чемпионата России 28 августа.

ЦСКА в 5 матчах со старта сезона набрал 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.