Босниец Рахимич назвал Россию своей второй родиной

Экс-футболист ЦСКА босниец Элвир Рахимич высоко оценил время, проведенное в России. В составе армейцев Рахимич играл на позиции полузащитника в 2001-2014 годах, за это время он завоевал 18 трофеев и стал самым титулованным легионером в России.

«Если честно, я бы вернулся в Россию, в ЦСКА. Надеюсь, что будет такая возможность в ближайшее время. Я бы был рад вернуться в Россию, потому что Россия — это моя вторая родина», — цитирует 50-летнего Рахимича ТАСС.

По словам экс-футболиста, в России он провел больше времени, чем в родной Боснии, а ЦСКА для него — родной клуб, с которым связано множество важных лет его жизни.

Помимо ЦСКА Рахимич играл за «Анжи», словенский «Фактор», австрийский «Форвертс» и боснийскую «Босну».

27 августа отмечается 115-я годовщина со дня основания ЦСКА.