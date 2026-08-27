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Босниец Рахимич назвал Россию своей второй родиной

Босниец Рахимич назвал Россию своей второй родиной

Павел Лопатко

Экс-футболист ЦСКА босниец Элвир Рахимич высоко оценил время, проведенное в России. В составе армейцев Рахимич играл на позиции полузащитника в 2001-2014 годах, за это время он завоевал 18 трофеев и стал самым титулованным легионером в России.

«Если честно, я бы вернулся в Россию, в ЦСКА. Надеюсь, что будет такая возможность в ближайшее время. Я бы был рад вернуться в Россию, потому что Россия — это моя вторая родина», — цитирует 50-летнего Рахимича ТАСС.

По словам экс-футболиста, в России он провел больше времени, чем в родной Боснии, а ЦСКА для него — родной клуб, с которым связано множество важных лет его жизни.

Помимо ЦСКА Рахимич играл за «Анжи», словенский «Фактор», австрийский «Форвертс» и боснийскую «Босну».

27 августа отмечается 115-я годовщина со дня основания ЦСКА.

Источник: ТАСС
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Элвир Рахимич
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
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