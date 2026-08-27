Абросимов назначен на матч «Локомотив» — «Динамо», Новиков судит игру «Краснодара» и «Ростова»

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 6-го тура РПЛ.

Главным арбитром московского дерби между «Локомотивом» и «Динамо» станет Иван Абросимов. ВАР этого матча — Сергей Цыганок, АВАР — Владимир Москалев.

Никита Новиков будет работать главным арбитром на матче «Краснодара» и «Ростова». ВАР этой игры — Алексей Сухой, АВАР — Роман Сафьян.

29 августа (суббота)

«Факел» — «Зенит»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Варанцо Петросян; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Резников.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Никита Новиков. Помощники судьи — Алексей Лунев, Адлан Хатуев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Динамо» (Москва): судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Станислав Матвеев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Александр Павлов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.

30 августа (воскресенье)

«Родина» — «Балтика»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): судья — Данил Каширин. Помощники судьи — Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.