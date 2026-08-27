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Агент полузащитника «Ростова» Комаров опроверг, что ведет переговоры с другими клубами

Агент полузащитника «Ростова» Комарова о возможном уходе: «Мы не ведем переговоры с другими клубами»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Ивана Комарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что игроком интересуется «Локомотив».

«Мы никаких предметных переговоров по Комарову не ведем. Он постоянно играет в стартовом составе «Ростова», приносит пользу команде. Мы всегда готовы рассматривать разные предложения. Но на данный момент мы не ведем никаких переговоров с другими клубами по Комарову», — сказал Голяна «СЭ».

23-летний Комаров в этом сезоне провел за «Ростов» 6 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

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Иван Комаров
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
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30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
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