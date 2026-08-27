Агент полузащитника «Ростова» Комарова о возможном уходе: «Мы не ведем переговоры с другими клубами»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Ивана Комарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что игроком интересуется «Локомотив».

«Мы никаких предметных переговоров по Комарову не ведем. Он постоянно играет в стартовом составе «Ростова», приносит пользу команде. Мы всегда готовы рассматривать разные предложения. Но на данный момент мы не ведем никаких переговоров с другими клубами по Комарову», — сказал Голяна «СЭ».

23-летний Комаров в этом сезоне провел за «Ростов» 6 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.