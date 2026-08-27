«Факел» рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Ду Кейроса
Как стало известно «СЭ», «Факел» желает усилить центр полузащиты до конца трансферного окна. Воронежский клуб рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Ду Кейроса на правах аренды.
Прошлый сезон 26-летний бразилец отыграл в аренде в «Оренбурге». Он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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