«Факел» рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Ду Кейроса

Как стало известно «СЭ», «Факел» желает усилить центр полузащиты до конца трансферного окна. Воронежский клуб рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Ду Кейроса на правах аренды.

Прошлый сезон 26-летний бразилец отыграл в аренде в «Оренбурге». Он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.