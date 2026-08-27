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«Факел» рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Ду Кейроса

Константин Белов
Корреспондент
Ду Кейрос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Факел» желает усилить центр полузащиты до конца трансферного окна. Воронежский клуб рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Ду Кейроса на правах аренды.

Прошлый сезон 26-летний бразилец отыграл в аренде в «Оренбурге». Он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

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Ду Кейрос
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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