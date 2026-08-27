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Андрей Аршавин назвал Александра Соболева главной движущей силой Зенита

Аршавин назвал Соболева главной движущей силой «Зенита»

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего петербуржцев Александра Соболева в 2026 году.

— Соболев в 2026 году проявляет себя как качественный форвард и стабильно забивает. Началось это после вашей критики. Изменилось ли ваше мнение о том, что не видите его основным нападающим «Зенита»?

— То, как Саша играет сейчас, безусловно, делает его главной движущей силой команды. А зимой мне действительно казалось, что он не главный форвард в «Зените». Я видел это на сборах, мои слова в то время отражали то, что наблюдал и чувствовал. Сейчас, конечно, Соболев основной нападающий.

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29-летний форвард забил 5 голов в 7 матчах во всех турнирах на старте сезона-2026/27.

Команда из Санкт-Петербурга с 9 очками после 5 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Давид Петросян

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Александр Соболев
Андрей Аршавин
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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