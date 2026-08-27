Аршавин назвал Соболева главной движущей силой «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего петербуржцев Александра Соболева в 2026 году.

— Соболев в 2026 году проявляет себя как качественный форвард и стабильно забивает. Началось это после вашей критики. Изменилось ли ваше мнение о том, что не видите его основным нападающим «Зенита»?

— То, как Саша играет сейчас, безусловно, делает его главной движущей силой команды. А зимой мне действительно казалось, что он не главный форвард в «Зените». Я видел это на сборах, мои слова в то время отражали то, что наблюдал и чувствовал. Сейчас, конечно, Соболев основной нападающий.

29-летний форвард забил 5 голов в 7 матчах во всех турнирах на старте сезона-2026/27.

Команда из Санкт-Петербурга с 9 очками после 5 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Давид Петросян