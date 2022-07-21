В «Рубине» подтвердили переход Беленова из «Уфы» на место Медведева
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уходе вратаря Никиты Медведева в «Ростов» и приходе голкипера Александра Беленова.
— Чистая правда в том, что у нас с Медведевым были договоренности и были большие шансы на то, что уйдет Дюпин. К нему был определенный интерес со стороны «Зенита» в прошлом году. Мы прогнозировали, что этот интерес возобновится. Были предпосылки к этому, но они стали неактуальными и предложений не было. А Никите поступило предложение от «Ростова» от тренера вратарей, который его по сути воспитал после Ижевска. Надо было держать слово. Когда Никита попросил, мы пошли ему на встречу и отпустили.
— Почему это расторжение, а не аренда, к примеру?
— Если бы он знал, что была бы такая ситуация, то летом он бы не продлевал контракт. Мы пошли навстречу. Не все измеряется только трансферной стоимостью — это часто вещь лишь на бумаге. Поэтому спрашивать деньги в ситуации, когда есть отношения, было бы некорректно. Футболисты в первую очередь люди, а во вторую уже какие-то активы. Нужно было поступать по-человечески и мы поступили разумно. Никита проявил себя как настоящий профессионал. Это пример того, как человек отдается футболу. В его адрес звучали нелепые обвинения, что он сидел в «Локомотиве» ради денег. Считаю, что это нехорошее восприятие ситуации со стороны. Медведев — пример профессионального отношения к делу во всех аспектах. У него можно учиться. В ситуации, когда он знал, что уйдет, он вел себя как настоящий мужик и профессионал. За это клуб ему очень благодарен. Мне безумно приятно, что мы были в одной команде. Желаю ему только удачи и успехов.
— Теперь вы объявите о Беленове? Он готов к роли второго или вы видите его первым номером?
— Да, это так, Беленов в клубе. Это вратарь с опытом и уровнем мастерства, который будет работать и конкурировать. Думаю, и Юра просто так не отдаст свое место. Это профессиональный спорт, будет играть сильнейший.
Ранее 35-летний Беленов расторг контракт с «Уфой» по соглашению сторон.
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|Краснодар
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|Факел
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|Зенит
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7
|Динамо
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8
|Локомотив
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Спартак
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12
|Н. Новгород
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13
|Химки
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14
|Оренбург
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15
|Торпедо
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16
|Урал
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Зенит – Кр. Советов
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ЦСКА – Сочи
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Оренбург – Урал
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Динамо – Торпедо
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Локомотив – Ростов
|- : -
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Ахмат – Факел
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Максим Глушенков
Крылья Советов
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Роман Акбашев
Факел
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Тимур Аюпов
Оренбург
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Ильнур Альшин
Факел
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
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Мачей Рыбус
Спартак
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
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Хорен Байрамян
Ростов
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