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Сегодня, 17:00

В «Рубине» подтвердили переход Беленова из «Уфы» на место Медведева

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Беленов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уходе вратаря Никиты Медведева в «Ростов» и приходе голкипера Александра Беленова.

— Чистая правда в том, что у нас с Медведевым были договоренности и были большие шансы на то, что уйдет Дюпин. К нему был определенный интерес со стороны «Зенита» в прошлом году. Мы прогнозировали, что этот интерес возобновится. Были предпосылки к этому, но они стали неактуальными и предложений не было. А Никите поступило предложение от «Ростова» от тренера вратарей, который его по сути воспитал после Ижевска. Надо было держать слово. Когда Никита попросил, мы пошли ему на встречу и отпустили.

— Почему это расторжение, а не аренда, к примеру?

— Если бы он знал, что была бы такая ситуация, то летом он бы не продлевал контракт. Мы пошли навстречу. Не все измеряется только трансферной стоимостью — это часто вещь лишь на бумаге. Поэтому спрашивать деньги в ситуации, когда есть отношения, было бы некорректно. Футболисты в первую очередь люди, а во вторую уже какие-то активы. Нужно было поступать по-человечески и мы поступили разумно. Никита проявил себя как настоящий профессионал. Это пример того, как человек отдается футболу. В его адрес звучали нелепые обвинения, что он сидел в «Локомотиве» ради денег. Считаю, что это нехорошее восприятие ситуации со стороны. Медведев — пример профессионального отношения к делу во всех аспектах. У него можно учиться. В ситуации, когда он знал, что уйдет, он вел себя как настоящий мужик и профессионал. За это клуб ему очень благодарен. Мне безумно приятно, что мы были в одной команде. Желаю ему только удачи и успехов.

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— Теперь вы объявите о Беленове? Он готов к роли второго или вы видите его первым номером?

— Да, это так, Беленов в клубе. Это вратарь с опытом и уровнем мастерства, который будет работать и конкурировать. Думаю, и Юра просто так не отдаст свое место. Это профессиональный спорт, будет играть сильнейший.

Ранее 35-летний Беленов расторг контракт с «Уфой» по соглашению сторон.

Александр Беленов
Никита Медведев
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