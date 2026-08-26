Галактионов: «Абсолютно уверен, что «Локомотив» не будет бороться за выживание в этом сезоне»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, рискует ли команда бороться за невылет из РПЛ в этом сезоне.

— У вас нет опасения, что команда в этом сезоне будет бороться за выживание?

— Абсолютно уверен, что этого быть не должно и не будет. Самое главное — какие шаги сейчас последуют по усилению, — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

После 5 туров «Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ — в зоне стыковых матчей. Этот результат стал повторением худшего старта команды в истории чемпионатов России.