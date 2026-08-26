Нигматуллин не верит в переход Адамова в «Селтик»: «Зенит» скорее берет, чем отдает»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова в «Селтик».

«Положительная динамика выступлений Сафонова сказывается на интересе в сторону российских вратарей. Насколько я заметил, «Зенит» скорее берет, чем отдает. Особенно это касается россиян. И отдать своего основного вратаря — это не в их стиле. Не уверен, что Адамова сейчас сходу кто-то сможет заменить в «Зените». Не сильно верю в этот переход», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Об интересе «Селтика» к Адамову сообщил инсайдер Иван Карпов. По информации источника, шотландцев привлек вариант с подписанием россиянина на фоне успешной игры другого воспитанника «Краснодара» Матвея Сафонова за «ПСЖ».

В этом сезоне Адамов провел 6 матчей во всех турнирах, пропустил пять мячей и трижды отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 3,5 миллиона евро.