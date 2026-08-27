Аршавин — о «Спартаке»: «Красно-белые стали приходить в себя и играть интереснее»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» отреагировал на поражение петербуржцев в матче против «Спартака» в 5-м туре РПЛ (0:2).

— Вам не кажется, что «Спартак» был особенно обозлен на «Зенит» после Суперкубка?

— Не сказал бы, что обозлен. Просто красно-белые в хорошем тонусе — как по игре, так и по настрою и самоотдаче. Они были очень хороши в этом матче.

— На ваш взгляд, «Спартак» сейчас — самая сбалансированная и интересная команда в лиге?

— Клуб стал приходить в себя и играть интереснее. Барко — главная скрипка в «Спартаке» уже долгое время. Жедсону нашли такую позицию, при которой он может принимать участие в конструировании атак. Зобнин раскрылся при Карседо. Не знаю, третье или четвертое у него дыхание... Неслучайно именно Роман забил второй гол «Зениту». Мне кажется, футболисты в хорошем настроении и почувствовали какое-то сплочение. Видно, что они получают удовольствие от того, что делают на поле.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке. Лидером является «Краснодар», набравший 15 очков в пяти турах.

Давид Петросян