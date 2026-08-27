Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов

В среду, 26 августа, состоялись заключительные ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники общего этапа.

В жеребьевке общего этапа примут участие 29 команд, получивших прямые путевки, и семь победителей раунда плей-офф. Все участники разделены на четыре корзины. Церемония пройдет 27 августа в 20:00 по московскому времени.

Все 36 клубов образуют единую таблицу. Каждый проведет восемь матчей с определенными при жеребьевке соперниками (четыре раза дома, четыре — на выезде).

Корзина 1: «ПСЖ», «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико».

Корзина 2: «Боруссия» (Дортмунд), «Рома», «Спортинг», «Астон Вилла», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Бетис», ПСВ.

Корзина 3: «Фейеноорд», «Лилль», «Наполи», «РБ Лейпциг», «Вильярреал», «Шахтер», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Фенербахче».

Корзина 4: «Штутгарт», «Комо», «Ланс», «Сабах», ЛАСК, «Славия», АЕК, «Викинг», «Слован» (Братислава).

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА.