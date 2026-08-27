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Кондаков — о матче с «Факелом»: «Зенит» должен исправляться перед самими собой и перед болельщиками особенно»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков прокомментировал состояние команды перед матчем 6-го тура РПЛ против «Факела». 23 августа сине-бело-голубые на выезде уступили «Спартаку» со счетом 0:2.

— Даниил, с какими мыслями и эмоциями команда подходит к встрече в Воронеже после неудачи в прошлом туре?

— С мыслями только о победе. Понимаем, что допустили ошибки в матче со «Спартаком» и что мы должны исправляться перед самими собой и перед болельщиками особенно.

— Чувствуется ли какое-то изменение в подготовке у матчу? Есть ли что-то новое в тренировочном процессе?

— Ничего не поменялось, как всегда, готовимся, но мы стали более внимательными к деталям и тренируемся с большим желанием.

— Даниил, наверняка была работа над ошибками после матча со «Спартаком». Если не секрет, насколько объемной она была и на чем делали акцент?

— Мы оценили свои действия, поняли, где сыграли плохо, где нам нужно было бороться. У нас были хорошие моменты. Поговорили, обсудили, почему у нас не получилось сыграть так, как мы хотели, — цитирует игрока пресс-служба петербуржцев.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» пройдет 29 августа в Воронеже и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
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Даниил Кондаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
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 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
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 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
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 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
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 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
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