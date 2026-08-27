Кондаков — о матче с «Факелом»: «Зенит» должен исправляться перед самими собой и перед болельщиками особенно»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков прокомментировал состояние команды перед матчем 6-го тура РПЛ против «Факела». 23 августа сине-бело-голубые на выезде уступили «Спартаку» со счетом 0:2.

— Даниил, с какими мыслями и эмоциями команда подходит к встрече в Воронеже после неудачи в прошлом туре?

— С мыслями только о победе. Понимаем, что допустили ошибки в матче со «Спартаком» и что мы должны исправляться перед самими собой и перед болельщиками особенно.



— Чувствуется ли какое-то изменение в подготовке у матчу? Есть ли что-то новое в тренировочном процессе?

— Ничего не поменялось, как всегда, готовимся, но мы стали более внимательными к деталям и тренируемся с большим желанием.



— Даниил, наверняка была работа над ошибками после матча со «Спартаком». Если не секрет, насколько объемной она была и на чем делали акцент?

— Мы оценили свои действия, поняли, где сыграли плохо, где нам нужно было бороться. У нас были хорошие моменты. Поговорили, обсудили, почему у нас не получилось сыграть так, как мы хотели, — цитирует игрока пресс-служба петербуржцев.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» пройдет 29 августа в Воронеже и начнется в 15.00 по московскому времени.