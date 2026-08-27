У «Краснодара» идеальный старт. Но есть две причины, почему его не стоит переоценивать

Статистика и травма Кривцова.

Несмотря на опасения болельщиков из-за ухода Эдуарда Сперцяна и Виктора Са, а также травмы Джона Кордобы, «Краснодар» выжал максимум на старте сезона-2026/27. Пять побед в пяти турах, всего четыре пропущенных мяча (меньше в РПЛ ни у кого нет) — это как минимум заявка на второй в истории титул. Последние четыре команды, которые стартовали с пяти побед, становились чемпионами России.

Но все ли у команды Мурада Мусаева настолько безупречно? Давайте разбираться.

«Краснодар» — безусловный лидер. Но его цифры неоднозначные

По статистическим показателям краснодарцы выдали «оверперфоманс»: их фактические результаты заметно опережают то, на что они наиграли. Особенно такая тенденция заметна в разрезе ожидаемых очков. Согласно Understat, команда Мусаева набрала на восемь баллов больше, чем должна была.

Во-первых, это аномально высокие показатели на таком отрезке в принципе. Например, у идущего на второй строчке и в турнирной таблице, и по xPTS «Спартака» — 2,66, а у «быков» — 8,07. Во-вторых, это говорит о том, что южане чаще конкурентов забивают из неочевидных ситуаций, на что нельзя полагаться на длительной дистанции. В-третьих, безусловно, как говорил классик, в «футболе все давно придумано», и главное — счет на табло. Но когда команда набирает слишком мало ожидаемых очков, то это свидетельствует о малом количестве явных голевых моментов, что с большой долей вероятности может привести к потерям в будущем.

К слову о голевых ситуациях. «Краснодар» стал прагматичнее: титул в 2025-м слегка отодвинул мечту об 11 воспитанниках в составе и догму бескомпромиссно атакующего стиля. В двух последних турах «быки» побеждали с минимальным счетом, а гол-красавец Жубала — высочайшее индивидуальное мастерство и шедевр, но не наигранная комбинация.

По данным FBref, по атакующим цифрам краснодарцы тоже находятся не в топе лидеров: шестые и по ударам, и по ударам в створ. От этого стопроцентный выхлоп на старте кажется еще менее логичным.

По xG «Краснодар» тоже перебирает. Команда Мусаева забила на 3,18 гола больше ожиданий — это второе место среди самых «оверперфоманс-клубов» сезона. При этом против «быков» соперники реализуют моменты едва ли не хуже всех в лиге (также второе место). Конечно, здесь свою порцию аплодисментов заслужил Станислав Агкацев, но во встречах с южанами оппоненты наиграли на шесть голов — выше цифры только у команд из подвала таблицы: «Родины», «Акрона», «Локомотива» и «Крыльев Советов». Так что лидерство «Краснодара» на данном отрезке выглядит далеко не таким однозначным.

Никита Кривцов. Фото ФК «Краснодар»

Как и кем заменить Кривцова?

Здесь сразу отметим, что Мурад Мусаев снова проделал отличную работу. По первым турам видно, что за счет внутренних резервов тренер перестроил игру после потери ключевого исполнителя. Никита Кривцов стал заменой лучшему ассистенту прошлого чемпионата Эдуарду Сперцяну. Однако теперь самому Кривцову необходима замена. Не успел Мусаев решить одну проблему, как появилась новая.

В первой игре РПЛ без Кривцова тренерский штаб пошел по пути замены по позиции: с махачкалинским «Динамо» под нападающими появился Даниил Уткин, но уже в перерыве отправился на скамейку. Вышедший на поле Хуан Боселли — еще одна опция и попытка распределения плеймейкерских функций между несколькими атакующими игроками. Во втором тайме за доставку мячей в финальную треть отвечало трио Кристиан — Боселли — Батчи (а затем Оздоев).

Именно в плане связующего между линиями креативного звена получилось так себе. У Воробьева, а затем заменившего его Кордобы не было ни одного острого момента на двоих. Вся опасность у ворот махачкалинцев исходила либо от индивидуальных действий Черникова, либо после ударов из-за пределов штрафной.

При этом у Мусаева остаются и другие — более радикальные, чем прямая замена по позиции, — варианты. Например, сменить схему, во что верится не так охотно. Прошлый сезон краснодарцы отыграли по привычной 4-2-3-1. И Кордоба, и Воробьев готовы отрабатывать в подыгрыше, но «быки» давно не выходили с двумя чистыми форвардами.

Жоау Батчи, Лукас Оласа и Илья Вахания. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Остается опция с более атакующей ролью фланговых защитников Вахании и Оласы. Подобный ход мы видим в исполнении Хуана Карседо в «Спартаке», где Зобнин и Жедсон с неродных позиций смещаются вперед и создают остроту. Многофункциональность Ленини, Черникова и Оздоева в теории позволит не терять в качестве и страховать выдвигающихся фулбеков.

За четыре последних сезона РПЛ у идентичного Кривцову по позиции Уткина 4+6 по системе «гол плюс пас», тогда как у Никиты только за четыре встречи текущего розыгрыша три мяча и уйма обостряющих передач. Поэтому перед Мусаевым стоит серьезная задача, решить которую с имеющимися ресурсами будет нелегко.

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Пока главный актив «Краснодара» — характер, опыт и высочайший класс. Благодаря им были добыты волевые победы над «Рубином» и «Спартаком», дожаты «Ахмат» с махачкалинским «Динамо». Однако по статистике «быки» заметно перебрали очков и забили больше ожидаемого (такие вещи вряд ли получится растянуть на 25 туров). А теперь потеряли главного созидающего футболиста в атаке. И без того не самая внушительная в сравнении с «Зенитом» и «Спартаком» скамейка просела еще глубже — а, судя по прошлому сезону, мы понимаем, к чему это может привести на длительной дистанции. Безусловно, команда Мусаева сильно впечатлила на старте. Но дальше ей будет гораздо сложнее, и то, как она справится с новыми трудностями — одна из главных интриг чемпионата.

Иван Бровар