Аршавин согласился с Дивеевым: «Сегодняшний «Спартак» по именам выглядит скромнее чемпионского»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал слова защитника петербуржцев Игоря Дивеева после поражения от «Спартака» в 5-м туре РПЛ (0:2).

— Ранее в интервью вы заявляли, что «Спартак» — не топ-клуб, даже если возьмет Кубок. Трофей команда выиграла и хорошо смотрится сейчас. Вы остались при своем мнении?

— Понятное дело, что «Спартак» — большой клуб. Но за десять лет после чемпионства он взял только два Кубка. Очень хорошо кто-то из экспертов в Англии сказал про «Манчестер Юнайтед» : » Ребята, что вы от них хотите? Они уже давно ничего не выигрывали » .

— Игорь Дивеев сказал, что «Спартак» с Зе Луишем, Глушаковым и Промесом сильнее нынешнего. Согласны?

— Конечно. Сегодняшний «Спартак» по именам и фамилиям выглядит скромнее. Чемпионский он или нет — покажет сезон. Если эти футболисты смогут добиться такого достижения, значит и они — чемпионские. Пока тот состав кажется более качественным.

— Также Дивеев заявил, что «Спартак» — не претендент на золото, а за титул поборются только «Зенит» и «Краснодар».

— На мой взгляд, на чемпионство будут претендовать три команды: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Ранее Дивеев заявил, что не считает красно-белых претендентом на чемпионство, а команда образца сезона-2016/17 была сильнее нынешней.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке. Лидером является «Краснодар», набравший 15 очков в пяти турах.

Давид Петросян