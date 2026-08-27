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Андрей Аршавин прокомментировал слова защитника Зенита Игоря Дивеева после поражения от Спартака в 5 туре РПЛ

Аршавин согласился с Дивеевым: «Сегодняшний «Спартак» по именам выглядит скромнее чемпионского»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал слова защитника петербуржцев Игоря Дивеева после поражения от «Спартака» в 5-м туре РПЛ (0:2).

— Ранее в интервью вы заявляли, что «Спартак» — не топ-клуб, даже если возьмет Кубок. Трофей команда выиграла и хорошо смотрится сейчас. Вы остались при своем мнении?

— Понятное дело, что «Спартак» — большой клуб. Но за десять лет после чемпионства он взял только два Кубка. Очень хорошо кто-то из экспертов в Англии сказал про «Манчестер Юнайтед»: »Ребята, что вы от них хотите? Они уже давно ничего не выигрывали».

— Игорь Дивеев сказал, что «Спартак» с Зе Луишем, Глушаковым и Промесом сильнее нынешнего. Согласны?

— Конечно. Сегодняшний «Спартак» по именам и фамилиям выглядит скромнее. Чемпионский он или нет — покажет сезон. Если эти футболисты смогут добиться такого достижения, значит и они — чемпионские. Пока тот состав кажется более качественным.

— Также Дивеев заявил, что «Спартак» — не претендент на золото, а за титул поборются только «Зенит» и «Краснодар».

— На мой взгляд, на чемпионство будут претендовать три команды: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Жедсон Фернандеш, Джон Джон и&nbsp;Андрей Аршавин.«Зенит» получил оплеуху от главного конкурента». Аршавин — о победе «Спартака», Батракове и Канье Уэсте

Ранее Дивеев заявил, что не считает красно-белых претендентом на чемпионство, а команда образца сезона-2016/17 была сильнее нынешней.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке. Лидером является «Краснодар», набравший 15 очков в пяти турах.

Давид Петросян

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Андрей Аршавин
Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Аршавин — о «Спартаке»: «Красно-белые стали приходить в себя и играть интереснее»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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