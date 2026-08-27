Аршавин согласился с Дивеевым: «Сегодняшний «Спартак» по именам выглядит скромнее чемпионского»
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал слова защитника петербуржцев Игоря Дивеева после поражения от «Спартака» в 5-м туре РПЛ (0:2).
— Ранее в интервью вы заявляли, что «Спартак» — не топ-клуб, даже если возьмет Кубок. Трофей команда выиграла и хорошо смотрится сейчас. Вы остались при своем мнении?
— Понятное дело, что «Спартак» — большой клуб. Но за десять лет после чемпионства он взял только два Кубка. Очень хорошо кто-то из экспертов в Англии сказал про «Манчестер Юнайтед»: »Ребята, что вы от них хотите? Они уже давно ничего не выигрывали».
— Игорь Дивеев сказал, что «Спартак» с Зе Луишем, Глушаковым и Промесом сильнее нынешнего. Согласны?
— Конечно. Сегодняшний «Спартак» по именам и фамилиям выглядит скромнее. Чемпионский он или нет — покажет сезон. Если эти футболисты смогут добиться такого достижения, значит и они — чемпионские. Пока тот состав кажется более качественным.
— Также Дивеев заявил, что «Спартак» — не претендент на золото, а за титул поборются только «Зенит» и «Краснодар».
— На мой взгляд, на чемпионство будут претендовать три команды: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».
Ранее Дивеев заявил, что не считает красно-белых претендентом на чемпионство, а команда образца сезона-2016/17 была сильнее нынешней.
«Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке. Лидером является «Краснодар», набравший 15 очков в пяти турах.
Давид Петросян
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0