Агент защитника ЦСКА Лукина: «Уверен, что он завоюет место в старте»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени футболиста.

«Конечно, недовольны, что Матвей, футболист сборной России, получает мало игрового времени в клубе. Но Матвей работает, мотивирован. И уверен, что он завоюет место в старте», — сказал Клюев «СЭ».

21-летний Лукин провел в этом сезоне за ЦСКА 2 матча и не отличился результативным действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.