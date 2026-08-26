В ЦСКА анонсировали продление контракта с одним из лидеров команды 27 августа
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб 27 августа объявит о продлении контракта с одним из лидеров команды.
Ранее Брейдо прокомментировал слухи о будущем полузащитника армейцев Матвея Кисляка.
«А завтра, в день рождения клуба, помимо обещанного ранее выпуска третьего комплекта формы, мы готовимся сообщить о продлении контракта с другим лидером команды», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
После 5 туров ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 28 августа армейцы на выезде сыграют с «Акроном» в 6-м туре. Начало — в 18.00 по московскому времени.
Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
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|
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|0
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|11
|
4
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|5
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|0
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|
5
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|3
|0
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|9
|
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|7
|
7
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|7
|
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|1
|3
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|6
|
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|3
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|
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|5
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|2
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|Локомотив
|5
|0
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|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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