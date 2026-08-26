В ЦСКА анонсировали продление контракта с одним из лидеров команды 27 августа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб 27 августа объявит о продлении контракта с одним из лидеров команды.

Ранее Брейдо прокомментировал слухи о будущем полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

«А завтра, в день рождения клуба, помимо обещанного ранее выпуска третьего комплекта формы, мы готовимся сообщить о продлении контракта с другим лидером команды», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

После 5 туров ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 28 августа армейцы на выезде сыграют с «Акроном» в 6-м туре. Начало — в 18.00 по московскому времени.