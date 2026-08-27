Аршавин считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара» и «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Вернемся к борьбе за чемпионство. «Краснодар» идет без поражений — как вам команда Мурада Мусаева на старте?

— Я, честно говоря, ее сразу после продажи Сперцяна списал. Но теперь увидел, что «Краснодар» ни в чем не потерял, здорово начал сезон. Я говорю даже не об очках, а о футболе «быков». Последний матч с махачкалинским «Динамо» получился трудным. В первом тайме игра шла по сценарию соперника. Но как только вышел Кордоба, преимущество перешло к «быкам». Даже несмотря на то что Джон не забил, он все равно внес вклад в эту победу. Так что «Краснодар» стартовал очень здорово.

— Так у кого же больше шансов на чемпионство?

— Хотелось бы верить, что у «Зенита». Как бы команда ни играла, на мой взгляд, у нас самый мастеровитый состав. Хотя, может быть, уже не самый глубокий. У того же «Краснодара» и «Спартака» больше вариативности в плане замен. Но я все равно пока считаю, что у «Зенита» чуть больше шансов.

После 5 туров «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место, лидером является «Краснодар» (15 очков).

Давид Петросян