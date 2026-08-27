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Аршавин считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара» и «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Вернемся к борьбе за чемпионство. «Краснодар» идет без поражений — как вам команда Мурада Мусаева на старте?

— Я, честно говоря, ее сразу после продажи Сперцяна списал. Но теперь увидел, что «Краснодар» ни в чем не потерял, здорово начал сезон. Я говорю даже не об очках, а о футболе «быков». Последний матч с махачкалинским «Динамо» получился трудным. В первом тайме игра шла по сценарию соперника. Но как только вышел Кордоба, преимущество перешло к «быкам». Даже несмотря на то что Джон не забил, он все равно внес вклад в эту победу. Так что «Краснодар» стартовал очень здорово.

— Так у кого же больше шансов на чемпионство?

— Хотелось бы верить, что у «Зенита». Как бы команда ни играла, на мой взгляд, у нас самый мастеровитый состав. Хотя, может быть, уже не самый глубокий. У того же «Краснодара» и «Спартака» больше вариативности в плане замен. Но я все равно пока считаю, что у «Зенита» чуть больше шансов.

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После 5 туров «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место, лидером является «Краснодар» (15 очков).

Давид Петросян

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Андрей Аршавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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