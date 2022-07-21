Колосков выступил против роспуcка легионеров российскими клубами

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что в условиях отстранения российских клубов от европейских кубков он бы отпустил легионеров. По его мнению, это плохо отразится на уровне российского футбола.

«Не думаю, что корректно давать такой прогноз, — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем». — Я бы предостерег всех от какого-либо прогноза. С другой стороны, такой человек из профессионального футбола вполне вправе высказаться. Это его мнение. В общем, я бы не обращал внимание — сказал и сказал».

Также он ответил на вопрос о том, имеет ли смысл российским клубам распускать легионеров.

«С такой идеей я не согласен, потому что тогда весь российский футбол превратится во Вторую лигу, даже не в Первую. Вот ушли два центральных защитника из «Динамо». И все. Даже ничего близко нет, чтобы их заменить. В «Зените» 6-7 бразильцев, если их отпустить, то с чем мы останемся? Кто будет такой смотреть футбол? Кому он тогда нужен будет: зрителям или телевидению? Будут платить деньги за такой футбол? Конечно, нет. И потом, непонятно же, когда все вернется. Может это будет в 2023 или 2024 году, а не как считает Аршавин. Поэтому, я считаю, что пока есть возможность, нужно приглашать сильных легионеров к нам в чемпионат», — сказал Колосков.

В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре петербургский клуб примет «Крылья Советов».