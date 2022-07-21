Колосков выступил против роспуcка легионеров российскими клубами
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что в условиях отстранения российских клубов от европейских кубков он бы отпустил легионеров. По его мнению, это плохо отразится на уровне российского футбола.
«Не думаю, что корректно давать такой прогноз, — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем». — Я бы предостерег всех от какого-либо прогноза. С другой стороны, такой человек из профессионального футбола вполне вправе высказаться. Это его мнение. В общем, я бы не обращал внимание — сказал и сказал».
Также он ответил на вопрос о том, имеет ли смысл российским клубам распускать легионеров.
«С такой идеей я не согласен, потому что тогда весь российский футбол превратится во Вторую лигу, даже не в Первую. Вот ушли два центральных защитника из «Динамо». И все. Даже ничего близко нет, чтобы их заменить. В «Зените» 6-7 бразильцев, если их отпустить, то с чем мы останемся? Кто будет такой смотреть футбол? Кому он тогда нужен будет: зрителям или телевидению? Будут платить деньги за такой футбол? Конечно, нет. И потом, непонятно же, когда все вернется. Может это будет в 2023 или 2024 году, а не как считает Аршавин. Поэтому, я считаю, что пока есть возможность, нужно приглашать сильных легионеров к нам в чемпионат», — сказал Колосков.
В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1). Во втором туре петербургский клуб примет «Крылья Советов».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1