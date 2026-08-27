Семак: «У Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, в ближайшее время предстоит понять»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах замен полузащитника Маркуса Вендела и защитника Нино в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).
Вендел был заменен на 82-й минуте, а Нино — на 57-й.
«У Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, в ближайшее время предстоит понять. Вендел в ближайшем матче точно нам не поможет. Нино заменили по причине лимита. С ним все в порядке», — цитирует Семака клубная пресс-служба.
28-летний бразилец Вендел в сезоне-2026/27 в 6 матчах сделал 1 голевой пас. Его соотечественник 29-летний Нино в 6 играх не отметился результативными действиями.
Источник: ФК «Зенит»
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