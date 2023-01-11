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Сегодня, 16:45

Юран — о селекции «Химок»: «Я составлял список новичков. Потом нефутбольный человек вписывал туда свои фамилии...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о том, как при нем велась селекционная политика в клубе.

— Когда вы ушли из «Химок», то заметили в интервью «СЭ»: «С таким составом мы могли бы побороться за место в пятерке».

— Я от своих слов не отказываюсь. Думаю, могли бы замахнуться на такой результат. С теми парнями, с которыми клуб сейчас, к сожалению, расстается, мы были способны биться. Был в них уверен. Я же не просто что-то ляпаю. Обещал, что оставлю команду в РПЛ? Свое слово сдержал, хотя многие посчитали тогда, что Юран сошел с ума. Четко понимал возможности своей команды.

— Но место в пятерке — это смело.

— Эта команда была способна решать серьезные задачи. А если бы мне еще дали как следует доукомплектовать команду...

— Не дали?

— Ох. У нас были очень большие баталии по составу. Я с боем продавливал отдельные кандидатуры! Составлял список. Он отдавался еще куда-то. И в итоге нефутбольный человек вычеркивал фамилии, а вписывал почему-то свои... Это я уже потом узнал. Неприятно... При этом я настоял, чтобы в «Химки» пришли Зуев, Ломовицкий, Никитин, которые давали результат. Хотел забрать из Хабаровска Баркова, Алиева, но... Не дали этого сделать. Повторюсь, мне приходилось объяснять, зачем, например, нужен Ломовицкий. Так что сложностей хватало... Игроки готовы были приходить под меня. Напрямую звонил ребятам, приглашал их в «Химки». Ну что поделать... Ломать — не строить!

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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