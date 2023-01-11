Юран назвал причину своего ухода из «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о своем уходе из подмосковного клуба.

— Илья Кухарчук в интервью «СЭ» сказал: «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». По прошествии времени можете все-таки назвать причину?

— В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!