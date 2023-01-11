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Юран: «Атакующий футбол «Химок»? 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо»...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру команды осенью.

— Ваше главное впечатление от игры «Химок» осенью?

— Хаос. Видно было, что люди не понимают, как управлять командой. Игроки просто не знали, что должны делать на поле. Просто какой-то бардак. Никакой игровой дисциплины... Чисто доигрывали до паузы, чтобы отдохнуть от этого кошмара. Не хочу сказать, что футболисты специально проигрывали. Нет! Но они так и не поняли, чего от них хотят.

— Спартак Гогниев хотел, чтобы «Химки» играли в агрессивный, атакующий футбол, как его «Алания» в первой лиге.

— Считаю, надо прежде всего исходить из возможностей твоего состава. Нужно понимать, в какой футбол могут играть твои подопечные. Атакующий футбол невозможен без надежной игры в обороне. Надо начинать с защиты. А все эти ажурные комбинации... Вы же видите, к чему это все привело. А какой счет в матчах? 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо»... Ну что это такое? Кто несет ответственность перед болельщиками, перед Московской областью? Получается, я просто хочу играть в атаку? Хм. Но хотеть можно дома. А тут вообще-то профессиональный клуб премьер-лиги. Надо играть на сильных сторонах своей команды, учитывать особенности своих футболистов. А тут... Я как-то посмотрел на трибуны. Такое ощущение, что на матчи приходят только родственники и друзья футболистов... Пустой стадион. Вот вам и атакующий футбол.

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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