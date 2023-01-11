Кечинов: «В высочайшем уровне мастерства Промеса никто не сомневается, оно останется при нем»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес пропустит зимние тренировочные сборы.

«Если Промес, работая с молодежной командой, будет на 100% выполнять все задания, предъявляемые Абаскалем, то окажется в состоянии поддерживать себя в хорошей форме, — цитирует RT Кечинова. — А в его высочайшем уровне мастерства никто не сомневается, оно в любом случае останется при нем. Первая часть сезона показала, что нидерландец чувствует себя замечательно. Что-то, конечно, он пропустит, но футболисты прекрасно знакомы с требованиями наставника, и едва ли они зимой кардинально изменятся. У человека есть своя позиция на поле и определенный функционал».

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.