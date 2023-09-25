Газзаев — о дерби: «Понравился Пруцев. Карраскаль рискует вновь оказаться в запасе»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что ничья стала бы более закономерным исходом дерби «Спартак» — «Динамо».
— Дерби «Спартак» — «Динамо» стало бенефисом вратарей. Селихов, заменивший его Максименко и Шунин сыграли великолепно, порадовали зрителей блестящими спасениями. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. Игра была равной. Но красно-белые лучше распорядились своими шансами впереди. Я бы сейчас не превозносил Соболева за его пас Бонгонде. Да, получилось красиво и эффективно, но Александр должен так играть в каждом матче. В «Спартаке» мне очень понравился Пруцев, он постоянно пытался обострять, выполнял тонкие, умные передачи, давал объем. Похоже, Абаскаль наконец-то стабилизировал состав. Команда играет надежно сзади и использует свои моменты впереди. «Спартак» — в гонке.
Нужно похвалить и селекционную службу красно-белых. Бабич — добротное приобретение, сразу же вписался в игру москвичей. «Спартак» не пропускает уже три матча кряду. Давно такого не было. Ну и Бонгонда, конечно, тоже серьезный козырь в рукаве Абаскаля. То есть мы можем говорить о двух футболистах, которые реально усилили красно-белых. При этом Джикия оказался в запасе. Тут, как говорится, тренеру виднее. Он отвечает за результат.
Новичков «Динамо» оценивать пока рано. Они не так давно присоединились к команде. Но вот в отношении Карраскаля какие-то сомнения все же закрадываются. Не уверен, что он не повторит тех ошибок, которые допустил в ЦСКА. Я сейчас говорю о стабильности. Если он и в «Динамо» будет выдавать один яркий матч, а в следующих трех турах пропадать на поле, то это, конечно, не дело. Не для этого его покупали. В дерби со «Спартаком» он на меня сильного впечатления не произвел. Так и в запасе недолго оказаться, — сказал Газзаев «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1