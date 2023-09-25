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Сегодня, 17:40

Газзаев — о дерби: «Понравился Пруцев. Карраскаль рискует вновь оказаться в запасе»

Газзаев считает, что ничья стала бы более закономерным исходом дерби «Спартак» — «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что ничья стала бы более закономерным исходом дерби «Спартак» — «Динамо».

— Дерби «Спартак» — «Динамо» стало бенефисом вратарей. Селихов, заменивший его Максименко и Шунин сыграли великолепно, порадовали зрителей блестящими спасениями. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. Игра была равной. Но красно-белые лучше распорядились своими шансами впереди. Я бы сейчас не превозносил Соболева за его пас Бонгонде. Да, получилось красиво и эффективно, но Александр должен так играть в каждом матче. В «Спартаке» мне очень понравился Пруцев, он постоянно пытался обострять, выполнял тонкие, умные передачи, давал объем. Похоже, Абаскаль наконец-то стабилизировал состав. Команда играет надежно сзади и использует свои моменты впереди. «Спартак» — в гонке.

Нужно похвалить и селекционную службу красно-белых. Бабич — добротное приобретение, сразу же вписался в игру москвичей. «Спартак» не пропускает уже три матча кряду. Давно такого не было. Ну и Бонгонда, конечно, тоже серьезный козырь в рукаве Абаскаля. То есть мы можем говорить о двух футболистах, которые реально усилили красно-белых. При этом Джикия оказался в запасе. Тут, как говорится, тренеру виднее. Он отвечает за результат.

Новичков «Динамо» оценивать пока рано. Они не так давно присоединились к команде. Но вот в отношении Карраскаля какие-то сомнения все же закрадываются. Не уверен, что он не повторит тех ошибок, которые допустил в ЦСКА. Я сейчас говорю о стабильности. Если он и в «Динамо» будет выдавать один яркий матч, а в следующих трех турах пропадать на поле, то это, конечно, не дело. Не для этого его покупали. В дерби со «Спартаком» он на меня сильного впечатления не произвел. Так и в запасе недолго оказаться, — сказал Газзаев «СЭ».

Артем Дзюба, Валерий Газзаев и&nbsp;Сергей Семак. «Дзюба сам себя унизил. Пусть изучит биографию Семака». Газзаев — о 9-м туре РПЛ

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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