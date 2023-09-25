Терехин — о победе «Локомотива»: «Детские ошибки «Зенита», расслабились питерцы»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Локомотив» хорошо сыграл в этом матче. Но, опять же, у «Зенита» ошибки такие детские, после вброса аута... Наверно, чуть расслабились питерцы, когда свой гол забили. Получилось так, что «Зенит» сыграл слабо. Он все равно фаворит РПЛ, но хорошо, что интриги теперь больше будет. Сейчас все теряют очки, поэтому и куча мала в верхней части таблицы», – цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».

После 9 матчей «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.