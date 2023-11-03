Балахнин: «Все равно по качеству игры и уровню исполнителей «Зенит» смотрится сильнее всех в РПЛ»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Зенитом».

«Понятно, что я отдаю предпочтение «Зениту», хотя в этом сезоне питерцы играют не так убедительно, как в прошлом. Тем не менее, они все равно по качеству игры и уровню исполнителей смотрятся сильнее всех. В команде есть футболисты, которые в одиночку могут решить исход матча», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 4 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. «Балтика» идет на 15-й строчке, имея в активе 11 очков.