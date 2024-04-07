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Булыкин считает, что «Краснодар» вернулся в гонку за чемпионство РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на победу «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ над «Пари НН» (4:3).

«Это был веселый, интересный матч. Понятно, что тренеры не любят такой футбол, но болельщикам точно понравилось Можно только порадоваться за «Краснодар». Они возвращаются в гонку. Но если они хотят выиграть чемпионат, то нельзя допускать таких ошибок в обороне», — цитирукт Булыкина «РБ Спорт».

«Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя «Зенит» (41).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-krasnodar-vernulsya-v-chempionskuyu-gonku/
Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
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 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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