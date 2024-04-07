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Сегодня, 07:32

Агент Талаев рассказал, что пока «Сочи» не предлагал Маргасову продлить контракт

Виктория Кравченко
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Агент Андрей Талаев сообщил, что пока от «Сочи» не поступало предложения Тимофею Маргасову продлить контракт.

31-летний защитник в чемпионате после зимней паузы на поле не выходил.

«Сочи» новый контракт не предлагал. Игровая практика? Он будет играть», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем чемпионате Маргасов провел за «Сочи» 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс. евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-margasova-sochi-ne-predlagal-novy-j-kontrakt/
Тимофей Маргасов
ФК Сочи
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