Агент Талаев рассказал, что пока «Сочи» не предлагал Маргасову продлить контракт

Агент Андрей Талаев сообщил, что пока от «Сочи» не поступало предложения Тимофею Маргасову продлить контракт.

31-летний защитник в чемпионате после зимней паузы на поле не выходил.

«Сочи» новый контракт не предлагал. Игровая практика? Он будет играть», — цитирует Талаева «РБ Спорт».