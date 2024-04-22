Булыкин о разгроме «Ростова»: «Как всегда «Спартаку» повезло с вратарями соперника»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» оценил победу «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

«Как всегда «Спартаку» повезло с вратарями соперника, что в матче против «Динамо», что сейчас с «Ростовом». Вратари дарят «Спартаку» хорошее настроение, хорошие матчи. И в игре с «Ростовом» был такой подарок, после которого команда рассыпалась, и даже тренер психанул, когда заменил вратаря за такие грубые ошибки», — сказал Булыкин «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

25 апреля красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, а желто-синие отправятся в гости к «Уралу». Оба матча состоятся 25 апреля.

(Игорь Гурьев)