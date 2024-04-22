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«1:5 от «Спартака» одним словом? Бывает». Карпин и Слишкович — о матче в Ростове-на-Дону

Карпин прокомментировал разгромное поражение «Ростова» от «Спартака»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Валерий Карпин.
Фото ФК «Спартак»
Пресс-конференция главных тренеров «Ростова» и «Спартака» Валерия Карпина и Владимира Слишковича после матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые выиграли со счетом 5:1.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:5
Спартак

Валерий Карпин: «Песьяков не сказал, что у него травма»

— Каким одним словом вы бы назвали сегодняшнюю игру? — первый вопрос главному тренеру «Ростова».

— «Бывает».

— Для вас это катастрофа или несчастный случай?

— Несчастный случай, конечно.

— Что предопределило такое развитие событий? Нельзя сказать, что «Спартак» переиграл «Ростов».

— И? Согласен.

— Дело в индивидуальных ошибках?

— В индивидуальной ошибке, я бы сказал. И она заключалась не в том, что вратарь не вынес мяч, а потом спокойно не забрал мяч в руки перед пенальти. Он не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Это от большого желания играть. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо, как мы видим.

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— После того момента с пенальти Песьяков сам попросил замену?

— Уже после второго гола было видно: что-то не в порядке. Тогда начали готовить замену.

— Песьяков получил травму во время игры или перед?

— Вы футбол смотрели? В конце первого тайма его ударили, когда он сыграл на выходе. Тогда он получил травму.

— Не боитесь ли вы, что эта замена может психологически надломить Песьякова?

— Нет, не боюсь.

— Как сказалось отсутствие Мохеби и Сако?

— Возможно, было бы лучше, но этого мы не узнаем никогда. А, может, было бы хуже. Если говорить про игру, то первые 10 минут не понравились. Но это тоже от большого желания. Но потом успокоились и взяли все в свои руки. По-моему, была та игра, которую должен показывать «Ростов».

— Ожидали, что «Спартак» сыграет в три центральных защитника? Увидели ли вы какие-то новые тренерские решения?

— Давно они в пять защитников не играли, это было неожиданно. Но мы готовимся играть против команд, которые используют схему и четырьмя защитниками, и с пятью. Ничего сверхъестественного в этом нет. До второго гола было все понятно, если говорить про игру.

Владимир Слишкович: «У нас нет времени радоваться этой победе»

— Легко говорить после 5:1, что мы красавчики, — начал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». — Но если говорить о первом тайме, практически все моменты «Ростов» создал со стандартов, а мы два-три очень хороших момента создали именно с игры. Да, мы и сами забили со стандарта до перерыва, и это важный для нас момент, потому что долго не получалось этого сделать.

Второй тайм: одна ошибка соперника — мы забили, и для нас все стало намного легче. «Ростов» вынужден был открываться, стали играть в два нападающих. У нас есть быстрые игроки, которые могут в контратаках доставить проблемы любой команде. Считаю, победа с таким счетом заслуженная. Никогда не бывает просто столько забивать, особенно такому «Ростову» в такой момент. Очень рад за ребят. Это их победа: только они вышли на поле, играли, сделали все, что мы от них просили.

— Чем вы руководствовались при переходе на схему 3-4-3, оставив в запасе Соболева и Зиньковского?

— Мы играли скорее в 3-5-2. У нас не было много времени для отработки этой схемы: совсем недавно была игра с «Зенитом». Я взял риск на себя. Пообщался с ребятами индивидуально — мы много разговаривали, обсуждали, какой матч нас ждет, чего мы ждем от игроков. И, повторюсь, все, что мы просили, они сегодня сделали на поле. Приезжает тренер, побеждает тут, говорит одни слова, проигрывает — говорит другие. Я не хочу много говорить. У нас еще много матчей впереди — нет времени радоваться этой победе. Надо уже думать про ЦСКА. Но я уверен, что с такими игроками, как у нас, отлично понимающими игру, не будет никаких проблем.

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— С Соболевым и Зиньковским все в порядке? Они остались на лавке по тактическим соображениям?

— Конечно, все в порядке. Саша играл шесть матчей по 90 минут. Надо было найти матч и время, чтобы оставить его на скамейке. Каждый игрок и каждый матч очень важен. Но это уже мои проблемы. Я принимаю это решение, определяя, что будет лучше для команды. Антон сегодня не играл. А Саша, когда был на поле, сделал все, что я просил от него перед выходом на замену.

— Почему у «Спартака» после первого гола появились проблемы? Команда стала допускать много моментов у своих ворот.

— Это психологический момент. Тренер на скамейке может говорить, что угодно, но в голове у игрока всегда мысли про оборону, когда счет в пользу его команды. Это типичный момент для футбола, все команды в мире с этим сталкиваются. Такое поведение нормально для команды, которая психологически еще не очень стабильна. Счет 5:1 дает нам уверенность в том, что у нас сильная команда, что наши футболисты — сильные игроки, что они могут победить любую команду в России.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
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 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
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