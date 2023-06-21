Булыкин прокомментировал новости об интересе к российским футболистам из Турции

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о последних трансферных слухах с российским футболистами.

«Может быть просто интересовались, может быть агенты делают такую игру. На самом деле, кто-то посоветовал приглядеться к ним. Там много нюансов. Обычно от момента, когда игроком заинтересовались и до трансфера проходит или очень много или вообще ничего не проходит, переход не получается. Поэтому слухи эти обсуждать можно очень долго», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. Также стало известно о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Фенербахче», но эту информацию опровергли в московском клубе.