Каманцев рассказал о завершении процесса сертификации офсайдных линий

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что китайская компания, которая предоставит организации систему для демонстрации офсайдных линий, завершила сертификацию в ФИФА.

«Наш китайский партнер завершил сертификацию в ФИФА. В ближайшее время мы приступим к финальной стадии реализации данного проекта. Завезем оборудование, установим дополнительные статические камеры на стадионах и приступим к работе. Нужно понимать, что технология применяется впервые и могут возникать технические нюансы в первое время. Уверен, что вместе с китайскими партнерами мы оперативно решим все возникающие вопросы», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с которой завершилось перед началом сезона-2022/23. В связи с этим сезон прошел без демонстрации офсайдных линий.