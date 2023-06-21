Алпатов назначен главным тренером «Динамо-2»

Как и сообщал «СЭ», Павел Алпатов, исполнявший обязанности главного тренера «Динамо» в конце сезона-2022/23, продолжит работу со второй командой бело-голубых.

33-летний специалист возглавил основную команду «Динамо» в мае этого года. Под его руководством бело-голубые провели 3 матча, в которых одержали одну победу и дважды уступили.

Ранее пост главного тренера «Динамо-2» занимал Александр Кульчий, а Алпатов входил в тренерский штаб основной команды.