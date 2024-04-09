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Сегодня, 15:29

Булыкин поделился мнением о возможном назначении Янсена на пост главного тренера «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака».

«У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал об Янсене. Хочется дождаться официального заявления.

У него нет игрового опыта? Иметь игровую карьеру — это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его еще получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом«, — цитирует Булыкина Legalbet.

Ранее в понедельник появилась информация, что Янсен может стать новым главным тренером «Спартака».

Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года. 1 апреля у тренера умерла мать, известная актриса и певица Сью Чалонер, об этом стало известно 5 апреля.

Источник: https://legalbet.ru/news/vryad-li-trener-kotorij-ne-igral-mozhet-bit-avtoritetom/
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
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 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
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 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
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12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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 - : -
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