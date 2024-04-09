Булыкин поделился мнением о возможном назначении Янсена на пост главного тренера «Спартака»

Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака».

«У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал об Янсене. Хочется дождаться официального заявления.

У него нет игрового опыта? Иметь игровую карьеру — это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его еще получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом«, — цитирует Булыкина Legalbet.

Ранее в понедельник появилась информация, что Янсен может стать новым главным тренером «Спартака».