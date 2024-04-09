Семин — о продлении контракта с Чаловым: «Разумное решение с обеих сторон»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта нападающего Федора Чалова с ЦСКА. Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25.

«Продлить контракт — разумное решение с обеих сторон. Он давно игрок ЦСКА, еще со школы. Хорошо, что футболист и клуб нашли общее понимание и продлили контракт. Я думаю, после этого он успокоится, будет более хладнокровно забивать мячи за ЦСКА и приносить победы команде», — сказал Семин «СЭ».

Чалов находится в системе ЦСКА с 2006 года. За первую команду армейцев нападающий провел 251 матч, забил 85 мячей и отдал 43 результативные передачи.

В этом сезоне РПЛ Чалов отметился 9 голами и 3 ассистами в 22 играх.

(Савелий Максимцев)