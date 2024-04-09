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Сегодня, 15:35

Семин — о продлении контракта с Чаловым: «Разумное решение с обеих сторон»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта нападающего Федора Чалова с ЦСКА. Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25.

«Продлить контракт — разумное решение с обеих сторон. Он давно игрок ЦСКА, еще со школы. Хорошо, что футболист и клуб нашли общее понимание и продлили контракт. Я думаю, после этого он успокоится, будет более хладнокровно забивать мячи за ЦСКА и приносить победы команде», — сказал Семин «СЭ».

Чалов находится в системе ЦСКА с 2006 года. За первую команду армейцев нападающий провел 251 матч, забил 85 мячей и отдал 43 результативные передачи.

В этом сезоне РПЛ Чалов отметился 9 голами и 3 ассистами в 22 играх.

(Савелий Максимцев)

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
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 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
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12
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14
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15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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