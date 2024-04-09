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Шалимов: «У «Спартака» в игре с «Динамо» было 0 голевых моментов, Лещук подарил им победу»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал матч 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (1:2).

«Динамо» сделало выводы из плохой игры с «Ростовом» в прошлом туре — и состав изменился, и игра была другой. В итоге у «Спартака» за всю игру было ноль голевых моментов, а победу подарил вратарь соперника», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Красно-белые дважды забили после неудачных попыток вратаря динамовцев Игоря Лещука зафиксировать мяч после ударов соперников.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Лещук
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 16:30
Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
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Локомотив – ЦСКА
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