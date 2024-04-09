Шалимов: «У «Спартака» в игре с «Динамо» было 0 голевых моментов, Лещук подарил им победу»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал матч 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (1:2).

«Динамо» сделало выводы из плохой игры с «Ростовом» в прошлом туре — и состав изменился, и игра была другой. В итоге у «Спартака» за всю игру было ноль голевых моментов, а победу подарил вратарь соперника», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Красно-белые дважды забили после неудачных попыток вратаря динамовцев Игоря Лещука зафиксировать мяч после ударов соперников.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.