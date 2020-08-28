Будогосский прокомментировал информацию, что Еськов не прошел проверку на детекторе лжи

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию «СЭ» о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

«Я, к сожалению, не знаю всех нюансов и обстоятельств дела. Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло», — сказал Будогосский в интервью RT.

«Я очень хорошо знаю Алексея Еськова на протяжении многих лет, ещё со времён, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя. Особенно в вопросах нравственности и морали. Очень хочется верить, что в расследовании была допущена техническая ошибка. Всё может быть. Поэтому я очень сожалею», — отметил Будогосский.

Сам Еськов признался, что пока не владеет такой информацией.