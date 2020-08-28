«Не владею этой информацией». Еськов — о проваленной проверке на полиграфе
Российский арбитр Алексей Еськов прокомментировал информацию «СЭ» о том, что он провалил проверку на полиграфе и может быть отстранен от судейства пожизненно.
— Честно говоря, я пока не владею этой информацией, — цитирует Еськова «РБ-Спорт».
— Вам кто-нибудь говорил, что вы не прошли проверку на детекторе лжи?
— Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте — что я временно отстранен.
— О результатах поверки вам никто не говорил?
— Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь.
— Если это правда, это нехорошая история.
— Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием.
Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).
Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.
По данным «СЭ», в его отношении в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности его больше не допустят.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/aleksej-es-kov-o-provalennoj-proverke-na-detektore-lzhi-ne-vladeyu-e-toj-informatsiej/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.05006785867574681