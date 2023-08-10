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Сегодня, 12:00

Божович рассказал, что бы посоветовал Дзюбе после известного видео

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал о своих шутках про секс и ответил на вопрос, что бы посоветовал Артему Дзюбе после известного видео, если бы был в тот момент его тренером.

— Вы знамениты в футбольной среде шутками про секс. Что бы сказали Дзюбе, посмотрев известное видео?

— «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!»

— Глядя сейчас на шоу Дзюбы со Слуцким, становится понятно, что ваш юмор Артем должен был поддерживать активнее всех.

— Я это не смотрел. Но знаю. Лучше бы Слуцкий тренировал, ха-ха!

— Игроки рассказывали, что ни одна тренировка у вас не обходилась без шуток «про это». Как пошутили о сексе в первый раз и как поняли, что с футболистами это здорово работает?

— Это было в Перми. У нас два месяца не было зарплаты. Выхожу на тренировку — все хмурые. Спрашиваю: «Что такое?» Белоруков отвечает: «Моя жена спрашивает — когда будет зарплата?» — «Жена спрашивает? Какой ты счастливый человек!» — «Почему?» — «Меня спрашивает тот, кто трахает мою бывшую жену: «Когда будут алименты?» Они все упали со смеха и начали бегать по кругу. Никто больше не спрашивал про зарплату.

— Это была чистая импровизация?

— Да, само как-то в голове возникло.

— Из того, что я читал в вашем исполнении, запомнилось: «Футбол — как секс. Ты должен быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был два года назад».

— Да, это я всегда говорил! Нет работы, которая была когда-то. Ты должен все доказывать здесь и сейчас! Всегда говорил ребятам — вы должны играть каждый матч так, чтобы он стал лучшим. Это как секс. К тебе жена приезжает, ты спрашиваешь: «Помнишь, как классно я тебя трахнул два года назад?» — «Не помню. Но ты можешь сейчас!» А если не можешь, то однажды придешь домой и увидишь перед воротами кроссовки 45-го размера. А у тебя 42-й, ха-ха!

— В России реакция на такие шутки как-то отличается от той, что вы видите в Сербии? Или это везде работает?

— Везде!

Миодраг Божович. «Жаль, не возглавил «Спартак». «Зенит» может делать что угодно, но красно-белые — народная команда!» Интервью Божовича

Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
Миодраг Божович
0
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Божович: «Дзюба был бы героем «Црвены Звезды»! Я ему звонил, но он не поднимал трубку»

Личка сравнил матчи «Динамо» с хоккейными
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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