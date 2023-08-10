Божович рассказал, что бы посоветовал Дзюбе после известного видео
Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал о своих шутках про секс и ответил на вопрос, что бы посоветовал Артему Дзюбе после известного видео, если бы был в тот момент его тренером.
— Вы знамениты в футбольной среде шутками про секс. Что бы сказали Дзюбе, посмотрев известное видео?
— «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!»
— Глядя сейчас на шоу Дзюбы со Слуцким, становится понятно, что ваш юмор Артем должен был поддерживать активнее всех.
— Я это не смотрел. Но знаю. Лучше бы Слуцкий тренировал, ха-ха!
— Игроки рассказывали, что ни одна тренировка у вас не обходилась без шуток «про это». Как пошутили о сексе в первый раз и как поняли, что с футболистами это здорово работает?
— Это было в Перми. У нас два месяца не было зарплаты. Выхожу на тренировку — все хмурые. Спрашиваю: «Что такое?» Белоруков отвечает: «Моя жена спрашивает — когда будет зарплата?» — «Жена спрашивает? Какой ты счастливый человек!» — «Почему?» — «Меня спрашивает тот, кто трахает мою бывшую жену: «Когда будут алименты?» Они все упали со смеха и начали бегать по кругу. Никто больше не спрашивал про зарплату.
— Это была чистая импровизация?
— Да, само как-то в голове возникло.
— Из того, что я читал в вашем исполнении, запомнилось: «Футбол — как секс. Ты должен быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был два года назад».
— Да, это я всегда говорил! Нет работы, которая была когда-то. Ты должен все доказывать здесь и сейчас! Всегда говорил ребятам — вы должны играть каждый матч так, чтобы он стал лучшим. Это как секс. К тебе жена приезжает, ты спрашиваешь: «Помнишь, как классно я тебя трахнул два года назад?» — «Не помню. Но ты можешь сейчас!» А если не можешь, то однажды придешь домой и увидишь перед воротами кроссовки 45-го размера. А у тебя 42-й, ха-ха!
— В России реакция на такие шутки как-то отличается от той, что вы видите в Сербии? Или это везде работает?
— Везде!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0