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Сегодня, 12:10

Личка сравнил матчи «Динамо» с хоккейными

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» высказался о физической готовности команды.

— Надо работать, стараться еще. Понятно, мы не можем думать, что в каждой игре будем забивать четыре, пять, шесть голов. Надо чуть-чуть поработать и над защитой. Три гола от «Краснодара», два с «Зенитом», три от «Крыльев Советов». Но к счастью, мы умеем и забивать.

— Как хоккей!

— Да, как хоккей.

— Ваша команда прогрессирует, с «Крыльями» хватило на первый тайм и потом пропустили, с «Зенитом» побольше и сейчас уже почти на 100 процентов.

— Почти. Но еще надо добавлять 100 процентов. Сегодня 70-75 минут были окей, но еще не 90-95.

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на 2 очка отставая от «Спартака».

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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