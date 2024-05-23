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Педро: «Мне не нравится прозвище «Педриньо. Педро — привычнее»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о своих прозвищах.

— Вернемся в прошлое лето. Вспомни, как проходили переговоры с «Зенитом». Ты быстро согласился?

— Когда новость дошла до моего агента, я встретился с ним. Я не думал дважды. Понимал, что пора попробовать свои силы за пределами Бразилии и знал, что для меня переход в «Зенит», европейский клуб, станет хорошим опытом. Без раздумий я приехал сюда и подписал контракт.

— Какие еще клубы тебе делали предложения?

— Какие-то были, но мой представитель не называл их, поэтому я не сильно рассчитывал на что-то еще. Зато агент много говорил мне о «Зените», потому что был уверен в нем.

Педро. Интервью Педро: золотая гонка, слова руководства после ЦСКА и отношение к прозвищу Педриньо

— Артур признавался, что перед трансфером общался с Клаудиньо. А ты с кем-то из игроков Зенита консультировался?

— Да, я общался с Робертом Ренаном, которого отлично знал, ведь мы играли вместе за «Коринтианс». Он сказал, что сомневаться не стоит, что я получу в России замечательный опыт.

— В Бразилии тебя называли Педриньо, на футболке было написано так. Почему в России ты носишь имя Педро?

— Честно говоря, мне не очень нравится прозвище «Педриньо». Педро — это мое имя, все меня так зовут. Так лучше и привычнее.

Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.

ФК Зенит
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
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Факел – Ахмат
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