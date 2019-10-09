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Болельщики «Динамо» планируют красочный перфоманс в честь дня рождения Яшина

11:49
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Болельщики «Динамо» планируют сделать красочный перфоманс на матче 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча пройдет 20 октября.

— Друзья, динамовцы! На матче с «Краснодаром» мы планируем красочный перфоманс, приуроченный к годовщине со дня рождения легенды нашего клуба и сборной, величайшего вратаря Льва Ивановича Яшина, — говорится в Instagram неофициального сайта бело-голубых Fcdin.com.

Лев Яшин родился 22 октября 1929 года, провел за бело-голубых 326 матчей и стал единственным вратарем, который выиграл «Золотой мяч» (в 1963-м).

Публикация от Fcdin.com (@fcdincom)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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