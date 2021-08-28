Бека-Бека: «Я приехал, чтобы играть все матчи «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, готов ли заменить Дмитрия Баринова, получившего красную карточку в игре с «Динамо» (1:1), в следующем матче Тинькофф РПЛ.
«Конечно, любой игрок хочет проводить на поле как можно больше времени и иметь как можно больше игровых минут. Я могу вас заверить, что приехал сюда, чтобы играть все матчи «Локомотива». Буду готовиться к этой игре, но, конечно, вы понимаете, что окончательный состав тех игроков, кто выйдет на поле, определяет тренер. Если тренер сочтет нужным выпустить меня на поле — можете быть уверены, что буду готов отыграть весь матч. А пока я буду готовиться, тренироваться, чтобы быть готовым к любому вызову», — приводит слова Бека-Бека официальный сайт клуба.
Француз дебютировал за «Локомотив» в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
Бека-Бека является воспитанником академий «Версона» и «Кана», и именно с последним он подписал свой первый контракт. Всего за «Кан» футболист отыграл 33 матча и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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