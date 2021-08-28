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Бека-Бека: «Я приехал, чтобы играть все матчи «Локомотива»

10:34
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, готов ли заменить Дмитрия Баринова, получившего красную карточку в игре с «Динамо» (1:1), в следующем матче Тинькофф РПЛ.

«Конечно, любой игрок хочет проводить на поле как можно больше времени и иметь как можно больше игровых минут. Я могу вас заверить, что приехал сюда, чтобы играть все матчи «Локомотива». Буду готовиться к этой игре, но, конечно, вы понимаете, что окончательный состав тех игроков, кто выйдет на поле, определяет тренер. Если тренер сочтет нужным выпустить меня на поле — можете быть уверены, что буду готов отыграть весь матч. А пока я буду готовиться, тренироваться, чтобы быть готовым к любому вызову», — приводит слова Бека-Бека официальный сайт клуба.

Француз дебютировал за «Локомотив» в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Бека-Бека является воспитанником академий «Версона» и «Кана», и именно с последним он подписал свой первый контракт. Всего за «Кан» футболист отыграл 33 матча и забил 1 гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24666

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Сергей Разин все материалы автора

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