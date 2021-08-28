Бека-Бека рассказал о доверии со стороны Николича
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1).
«Это был сложный матч, в котором мне удалось выйти. Более того, это было классическое дерби, дерби между московскими командами, поэтому вы можете себе представить, какая была атмосфера, какой был заряд на игру. Мне удалось выйти и сыграть несколько минут. К сожалению, у меня не было очень много времени, чтобы потренироваться с командой, но я сделал все, что мог. То, что тренер поставил меня на эту игру и мне удалось сыграть несколько минут, говорит о том, что тренер доверяет мне и верит в меня. Поэтому сейчас я буду тренироваться, адаптироваться и готовиться к следующим матчам», — приводит слова Бека-Бека официальный сайт клуба.
Бека-Бека является воспитанником академий «Версона» и «Кана», и именно с последним он подписал свой первый контракт. Всего за «Кан» футболист отыграл 33 матча и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю