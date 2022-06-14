«Базель» в ближайшее время примет решение о будущем нападающего Федора Чалова

«Базель» в ближайшее время примет решение о будущем российского футболиста Федора Чалова. Он заканчивал прошедший сезон в швейцарском клубе на правах аренды.

«Пока никакого решения о Чалове не принято. Федор до конца июня имеет контракт с «Базелем». В данный момент он тренируется вместе с нашей командой. Думаем, что решение о его будущем последует в ближайшие дни или недели», — сообщили РИА Новости в пресс-службе швейцарского клуба.

«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро.