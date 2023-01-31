Баньяк назвал переезд в Россию хороши вызовом для его карьеры

Защитник Маки Баньяк поделился эмоциями от перехода в «Нижний Новгород» из казахстанского «Кайрата».

«Мы выбрали этот клуб, потому что они проявили реальный интерес. Я уважаю РПЛ, потому что это конкурентоспособная лига. Для меня главная идея заключалась в том, чтобы снова выступать на самом высоком уровне, поскольку у меня есть потенциал и желание сделать это. Я вообще не боялся ехать в Россию. Хочу лучшего для себя и своей семьи, поэтому решил, что это хороший вызов для моей карьеры», — приводит слова Баньяка Sport24.

В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом из Казахстана истекает 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. Защитник также выступал за испанскую «Сарагосу», австрийскую «Адмиру», словенскую «Олимпию» и сербский «Партизан».